Legacies
Folge 13: Auf der Jagd nach den Göttern
41 Min.Ab 12
Während sich Lizzie mit Aurora verbündet, kehrt Dr. Saltzman an die Salvatore School zurück. Die Schüler wollen ihm einen gebührenden Empfang bereiten, doch stattdessen erwartet ihn eine böse Überraschung. Derweil benötigt Hope die Hilfe der Super Squad, um gegen die Götter vorzugehen. Als diese sich jedoch weigert, hetzt sie der Schule ein gefährliches Monster auf den Hals.
