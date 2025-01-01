Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Legacies

Ohne dich wäre ich nicht hier

WarnerStaffel 4Folge 16
Ohne dich wäre ich nicht hier

Ohne dich wäre ich nicht hierJetzt kostenlos streamen

Legacies

Folge 16: Ohne dich wäre ich nicht hier

41 Min.Ab 12

Hope gelingt es, ihre dunkle Seite aus ihrem Körper zu verdrängen. Um sie auch aus ihrem Verstand zu verbannen, benötigt sie allerdings Lizzies Hilfe. In der Zwischenzeit arbeiten Alaric und seine Schüler an einem Plan, den auferstandenen Gott Ken aufzuhalten. Dieser droht nicht nur die Schule, sondern die gesamte Stadt zu zerstören. Kann die Super Squad mit vereinten Kräften gegen das Himmelswesen bestehen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Legacies
Warner
Legacies

Legacies

Alle 4 Staffeln und Folgen