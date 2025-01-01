Zum Inhalt springenBarrierefrei
Werde bitte nie ein Fremder

Folge 20: Werde bitte nie ein Fremder

41 Min.Ab 12

Die Salvatore School trauert um Ethan, der sich im Kampf mit dem Götterkönig für seine Freunde geopfert hat. Alaric trifft daraufhin den folgenschweren Entschluss, die Schule aufzugeben. MG und einige andere Schüler wollen diese Entscheidung nicht hinnehmen und kämpfen für den Erhalt ihres Zuhauses. In der Zwischenzeit versucht Landon, Hopes Vater in der Vorhölle ausfindig zu machen. Doch dafür benötigt er Ethans Hilfe ...

