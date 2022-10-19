Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1 Staffel 3 Folge 98 vom 19.10.2022
23 Min. Folge vom 19.10.2022 Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von der aufgelösten Lena Hoppe (38) um juristische Hilfe gebeten - ihrer Mutter Petra Hoppe (69) wurde vor einer Woche einfach der Strom abgestellt, weil sie eine horrende Stromnachzahlung nicht begleichen kann. Petra kann sich weder erklären, wie diese hohe Nachzahlung zustande gekommen ist, noch hat sie dazu Mahnungen von ihrem Stromanbieter erhalten. Kann Team Lenßen den Stromdiebstahl aufdecken?

