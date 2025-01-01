Magnum
Folge 17: Käpt'n Rick
47 Min.Ab 12
Mac ist zurück - und sorgt ordentlich für Unruhe. Er überredet Rick, seine Luxusyacht zu kaufen - doch das Boot gehört ihm gar nicht! Bis Rick dies aber herausfindet, ist Mac schon wieder abgereist. Nur seine entzückende Begleitung - vier Geishas - lässt er zurück. Sehr zum Missfallen von Higgins, denn den hübschen Damen gefällt es auf Robin Masters Anwesen extrem gut. Magnum folgt Mac daher nach L.A., doch das Hotel, in dem er angeblich wohnt, gibt es nicht!
