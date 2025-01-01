Ballettschuhe und heiße WaffenJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 22: Ballettschuhe und heiße Waffen
47 Min.Ab 12
Jack Damon sucht seine vermisste Tochter Becky und bittet Magnum um Hilfe. Das 17-jährige Mädchen war mit einem gewissen Darryl Jacobs befreundet, der sie dazu benutzte, gestohlene Waffen zu verkaufen. Bei einer Übergabe wurden die beiden angeschossen; während Becky schwer verletzt zurückblieb, konnte Darryl fliehen und wurde kurz darauf verhaftet. Doch Becky ist verschwunden. Um von Darryl Hinweise zu erhalten, begibt sich Magnum undercover ins Gefängnis ...
