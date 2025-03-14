Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 77
22 Min.Ab 12

Als Mareike ihren Geburtstag feiert, legt ihr ein Unbekannter ein gruseliges Paket vor die Tür. Inhalt: ein Rinderherz mit Rasierklinge. Ihr Freund Lutz und die anderen Geburtstagsgäste sind entsetzt. Als auch noch ihr Auto mit Drohungen beschmiert ist, scheint Mareike in größter Gefahr. Lutz ist so besorgt um seine Freundin, dass er sogar seinen geplanten Tokio-Aufenthalt absagen würde. Der Terror steigert sich sogar soweit, dass Mareike eines Tages im Park angegriffen wird ...

