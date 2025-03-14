Mein dunkles Geheimnis
Folge 24: Wenn keiner eine Reise tut
22 Min.Ab 12
Nadine (32) will ihren Freund Karsten (34) mit einem besonderen Reiseziel überraschen. Bislang sind die Beiden nur mit dem Auto in die Ferien gefahren, dieses Jahr soll es auf die Malediven gehen. Nadine will direkt am Flughafen ein Schnäppchen machen, mit im Schlepptau ihr Liebster Karsten. Doch der verhält sich plötzlich merkwürdig. Nadine hingegen ist nach der Buchung im Malediven-Fieber. Dann geht plötzlich alles schief. Steht der Traumurlaub unter einem bösen Stern?
