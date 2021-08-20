Kann das "Balikçi-Fischhaus" mit frischem Fisch punkten?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.08.2021: Kann das "Balikçi-Fischhaus" mit frischem Fisch punkten?
44 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 6
Der letzte Tag bricht für Mike Süsser in Essen an. Es geht zu Gastgeber Ferhat und sein gemütliches "Balikçi-Fischhaus". Hier möchte er mit Gastfreundschaft und bester Qualität den Abschluss der Woche unvergesslich machen. Der Star ist hier definitiv das Produkt. Ring frei für das große Wochenfinale!