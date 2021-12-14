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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Das Grünhaus" soll die Optik überzeugen

Kabel EinsFolge vom 14.12.2021
Im "Das Grünhaus" soll die Optik überzeugen

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 14.12.2021: Im "Das Grünhaus" soll die Optik überzeugen

44 Min.Folge vom 14.12.2021Ab 6

In einem umgebauten Gewächshaus Weihnachten zu feiern, ist in der Geschichte von "Mein Lokal, Dein Lokal" bisher einzigartig. Dieses Ass will Patissier und Lokalinhaber Wolfgang im Wettbewerb ausspielen. In seinem Lokal "Das Grünhaus" in Cadolzburg sollen moderne fränkische Weihnachtsgerichte Mike Süsser und die Konkurrenz von den Socken hauen.

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