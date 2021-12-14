Im "Das Grünhaus" soll die Optik überzeugenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.12.2021: Im "Das Grünhaus" soll die Optik überzeugen
44 Min.Folge vom 14.12.2021Ab 6
In einem umgebauten Gewächshaus Weihnachten zu feiern, ist in der Geschichte von "Mein Lokal, Dein Lokal" bisher einzigartig. Dieses Ass will Patissier und Lokalinhaber Wolfgang im Wettbewerb ausspielen. In seinem Lokal "Das Grünhaus" in Cadolzburg sollen moderne fränkische Weihnachtsgerichte Mike Süsser und die Konkurrenz von den Socken hauen.