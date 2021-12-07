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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Alte Schule in der "Pfeffermühle"

Kabel EinsFolge vom 07.12.2021
Alte Schule in der "Pfeffermühle"

Alte Schule in der "Pfeffermühle"Jetzt kostenlos streamen

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Folge vom 07.12.2021: Alte Schule in der "Pfeffermühle"

45 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 6

Rustikal und bodenständig wird es am zweiten Tag: Im "Restaurant Pfeffermühle" in Löningen waltet der gestandene Wirt Klaus und will mit großem Erfahrungsschatz und ebenso großer Sympathie jede Menge Punkte holen. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Marlies. Die Konkurrenz wird den beiden genau auf die Finger schauen.

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