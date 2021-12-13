Es weihnachtet sehr im Restaurant "Zum Spießgesellen"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.12.2021: Es weihnachtet sehr im Restaurant "Zum Spießgesellen"
44 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 6
Der Startschuss der Nürnberger Weihnachtswoche fällt im historischen Restaurant "Zum Spießgesellen". Zentral in der Altstadt gelegen, weiß das von Dirk repräsentierte Lokal, die Mitstreiter nicht nur mit deutsch-fränkischer Küche, sondern auch mit prunkvoller Deko in Stimmung zu versetzen. Kann der souveräne Gastronom das Haus sicher in den Hafen der hohen Punktzahlen steuern?