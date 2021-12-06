Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Reichhaltige und nachhaltige Speisen im Restaurant "Sieben"

Kabel EinsFolge vom 06.12.2021
Reichhaltige und nachhaltige Speisen im Restaurant "Sieben"

Reichhaltige und nachhaltige Speisen im Restaurant "Sieben"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 06.12.2021: Reichhaltige und nachhaltige Speisen im Restaurant "Sieben"

44 Min.Folge vom 06.12.2021Ab 6

Wochenauftakt im schönen Emsland. Den Anfang macht Gastgeber Markus in seinem Lokal mit dem verheißungsvollen Titel "Sieben". Mitten auf dem Lingener Rathausplatz serviert er Casual Creative Fine Dining mit den Schwerpunkten Regionalität und Nachhaltigkeit. Der Name ist Programm: Sieben Gerichte gibt es hier, von jeder Kategorie eines. Ob er Profikoch Mike Süsser und seine Kollegen damit überzeugen kann?

Alle verfügbaren Folgen