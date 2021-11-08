Österreichischer Hüttenzauber im Kölner "Der Tiroler"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 08.11.2021: Österreichischer Hüttenzauber im Kölner "Der Tiroler"
45 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 6
Auftakt zum großen "Lieferdienst Spezial" in Köln: Im Szeneviertel Ehrenfeld hat Gastgeber Marcel einen Hingucker geschaffen: Sein Lokal "Der Tiroler" wird von ihm liebevoll als seine Berghütte bezeichnet, in der er österreichische Schmankerl zaubert und im Nu zum hungrigen Kunden bringt. Ob alle Gerichte heil und vor allem lecker bei den strengen Mitstreitern ankommen werden?