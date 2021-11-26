Crossover-Küche und Gin: Feine Kombination in der "Villa Lilo"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.11.2021: Crossover-Küche und Gin: Feine Kombination in der "Villa Lilo"
44 Min.Folge vom 26.11.2021Ab 6
Krönender Abschluss der Magdeburger Runde: Die Woche geht in der "Villa Lilo" bei Sascha zu Ende, der mit moderner regionaler Küche um den begehrten Sieg buhlen will. Der 33-Jährige ist nicht nur gestandener Koch, sondern auch Gin-Experte. Ob er sich dadurch den einen oder anderen Extrapunkt von seinen vier Kollegen verspricht?