Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Crossover-Küche und Gin: Feine Kombination in der "Villa Lilo"

Kabel EinsFolge vom 26.11.2021
Crossover-Küche und Gin: Feine Kombination in der "Villa Lilo"

Crossover-Küche und Gin: Feine Kombination in der "Villa Lilo"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 26.11.2021: Crossover-Küche und Gin: Feine Kombination in der "Villa Lilo"

44 Min.Folge vom 26.11.2021Ab 6

Krönender Abschluss der Magdeburger Runde: Die Woche geht in der "Villa Lilo" bei Sascha zu Ende, der mit moderner regionaler Küche um den begehrten Sieg buhlen will. Der 33-Jährige ist nicht nur gestandener Koch, sondern auch Gin-Experte. Ob er sich dadurch den einen oder anderen Extrapunkt von seinen vier Kollegen verspricht?

Alle verfügbaren Folgen