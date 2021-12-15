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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im Restaurant "Zum Eberhardt" werden Träume wahr

Kabel EinsFolge vom 15.12.2021
Im Restaurant "Zum Eberhardt" werden Träume wahr

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 15.12.2021: Im Restaurant "Zum Eberhardt" werden Träume wahr

44 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 6

Zum Bergfest versammelt sich die Gastronomenriege in Lichtenau im Familienbetrieb "Zum Eberhardt". Gastgeberin Nadine bietet hier klassisch fränkische Küche und weihnachtliches Flair, soweit das Auge reicht. Auch für festliche Musik ist gesorgt - da kann doch nur der Goldene Teller winken! Oder sehen das die Mitstreiter anders?

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