Im "Landgasthaus Zur Linde" zeigt die dritte Generation wie Kochen gehtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 16.12.2021: Im "Landgasthaus Zur Linde" zeigt die dritte Generation wie Kochen geht
44 Min.Folge vom 16.12.2021Ab 6
Als gelernter Koch will sich Geschäftsführer Stefan mit seinem "Landgasthaus Zur Linde" in Pleinfeld bei den Kollegen Respekt verschaffen. Im modernisierten Familienbetrieb, den er in dritter Generation führt, schreibt man sich gehoben fränkische Köstlichkeiten mit internationalem Einfluss auf die Fahne und hofft, den Wettbewerb für sich zu entscheiden. Ob Stefans großer Erfahrungsschatz ihm zur Höchstpunktzahl verhelfen wird?