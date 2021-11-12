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Wie gut liefert das "Little Eataly" Italien auf den Teller?

Kabel EinsFolge vom 12.11.2021
Wie gut liefert das "Little Eataly" Italien auf den Teller?

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Folge vom 12.11.2021: Wie gut liefert das "Little Eataly" Italien auf den Teller?

45 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 6

Gürkans "Little Eataly" soll mit vielversprechendem Namen für mediterrane Glücksmomente sorgen. Der erfahrene 46-jährige Gastronom will mithilfe seiner italienischen Küchencrew und seinen flotten Lieferfahrern leckere Klassiker nach Originalrezepten an den Mann und die Frau bringen. Ob der Goldene Teller heute nach Köln-Bickendorf gehen wird?

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