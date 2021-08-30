Mitreißende mediterrane Küche im "MUSKAT" in MönchengladbachJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.08.2021: Mitreißende mediterrane Küche im "MUSKAT" in Mönchengladbach
44 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 6
Wochenauftakt in Mönchengladbach! Profikoch Mike Süsser besucht Dimitrios in seinem Restaurant "MUSKAT". Hier gibt es mediterrane Küche im schicken Ambiente, mit dem der gebürtige Düsseldorfer ordentlich vorlegen will. Sein junger, ambitionierter Koch Massie unterstützt ihn dabei tatkräftig.