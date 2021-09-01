Edle Tropfen und gehobene Bistro Küche gibt's "Am Kiependraeger", NettetalJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.09.2021: Edle Tropfen und gehobene Bistro Küche gibt's "Am Kiependraeger", Nettetal
44 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 6
Geballte Frauenpower gibt es am dritten Tag der Mönchengladbach-Woche: In Tanjas Restaurant "Am Kiependraeger" begeistert die Gastronomin ihre Gäste mit Gemütlichkeit und gutem Geschmack und wird von ihrer Tochter Dana im Service unterstützt. Ob heute der begehrte Goldene Teller in greifbare Nähe rückt?