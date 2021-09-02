"Wickrather Brauhaus": Mit frisch Gekochtem und frisch Gezapftem zum Sieg?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 02.09.2021: "Wickrather Brauhaus": Mit frisch Gekochtem und frisch Gezapftem zum Sieg?
44 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 6
Vorletzter Tag in Mönchengladbach: Bora und sein "Wickrather Brauhaus" sind alles andere als herkömmlich. Mit Modernität und Klasse möchte er auffallen und natürlich die Höchstpunktzahl abgreifen. Profikoch Mike Süsser und die vier Lokalpatrioten werden ganz genau hinschauen!