Der "Asia Palast Warnemünde" mischt die Karte neuJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 16.09.2021: Der "Asia Palast Warnemünde" mischt die Karte neu
44 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 6
Innovative asiatische Küche verspricht Duc am vierten Tag der Woche im "Asia Palast Warnemünde". Dass sie kein typisches asiatisches Lokal sind, soll die neue Speisekarte beweisen. Ducs Mitbewerber haben heute die Ehre, sich als erste Testesser durch die Karte zu probieren. Werden die Gerichte gut ankommen oder muss Duc noch an ein paar Stellschrauben drehen?