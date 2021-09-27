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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Deutsche Küche mit internationalen Highlights gibt es im "Ambach"

Kabel EinsFolge vom 27.09.2021
Deutsche Küche mit internationalen Highlights gibt es im "Ambach"

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Folge vom 27.09.2021: Deutsche Küche mit internationalen Highlights gibt es im "Ambach"

45 Min.Folge vom 27.09.2021Ab 6

Der Startschuss zur neuen Woche im Taunus fällt in Idstein im Lokal "Ambach" von Alexander. Die modern eingerichtete Location mit stilvoller Bar bietet Crossover-Küche und soll Metropolen-Feeling in die Kleinstadt bringen. Kann der lockere Quereinsteiger schon am ersten Tag den Wettbewerb für sich entscheiden?

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