"Neumanns" in Haßfurt: "Hier gibt es fränkische Küche, aber neu Mann!"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.11.2021: "Neumanns" in Haßfurt: "Hier gibt es fränkische Küche, aber neu Mann!"
44 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 6
Tim empfängt Profikoch Mike Süsser und die Kollegen in Haßfurt im Familienbetrieb "Neumanns", wo man sich der fränkisch-mediterranen Küche verschrieben hat. Bodenständig und doch zielgerichtet steuert der leidenschaftliche Gastronom den Wochensieg an. Kann er die Konkurrenz am Ende punktemäßig abhängen und für Begeisterung sorgen?