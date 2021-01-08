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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Finale mit Berliner Küche im "Dicke Paula"

Kabel EinsFolge vom 08.01.2021
Finale mit Berliner Küche im "Dicke Paula"

Finale mit Berliner Küche im "Dicke Paula"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 08.01.2021: Finale mit Berliner Küche im "Dicke Paula"

45 Min.Folge vom 08.01.2021Ab 12

Gina Kahl-Reißner ist ein richtiges Original! In Ost-Berlin aufgewachsen und mit Berliner Schnauze gesegnet, geht Gina in den Wettkampf. Das Lokal ist urig und hat einen ganz besonderen Charme. Dazu gibt es Berliner Küche wie damals bei Oma. Ein Finale, wie man es sich in der Hauptstadt nur wünschen kann.

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