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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

In "Paula's Wirtshaus" gibts süddeutsche Küche

Kabel EinsFolge vom 21.04.2021
In "Paula's Wirtshaus" gibts süddeutsche Küche

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Folge vom 21.04.2021: In "Paula's Wirtshaus" gibts süddeutsche Küche

44 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 6

Wochenmitte in der Hansestadt! Heute ist geballte Frauenpower angesagt, denn es geht zu Sabine "Maya" Roth in "Paula's Wirtshaus". Gepaart mit ihrer sympathischen Hamburger Klappe dreht sich hier alles um das Beste aus der süddeutschen Küche. Vollgas ist angesagt, denn die Mitstreiter werden ganz genau hinschauen!

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