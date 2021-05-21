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Finale im "Gasthaus Spitzer": Mit Spitzenleistung zum Sieg?

Kabel EinsFolge vom 21.05.2021
Finale im "Gasthaus Spitzer": Mit Spitzenleistung zum Sieg?

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Folge vom 21.05.2021: Finale im "Gasthaus Spitzer": Mit Spitzenleistung zum Sieg?

44 Min.Folge vom 21.05.2021Ab 6

Die Ingolstadt-Woche will der erfahrene Gastronom Stefan Spitzer namensgetreu mit einer Spitzenleistung krönen! Im dörflichen Osterwaal hat er sich mit seinem "Gasthaus Spitzer" auf moderne Wirtshausküche fokussiert - und die soll heute über Sieg und Niederlage entscheiden. Rückt der goldene Teller am Ende des Tages für ihn in greifbare Nähe?

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