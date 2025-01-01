Navy CIS: L.A.
Folge 10: Die Spinat-Spur
42 Min.Ab 12
An Weihnachten findet das Team keinen Frieden. Callen, Sam, Kensi und Deeks ermitteln nach dem grausamen Mord an einem NCIS-Agenten an Bord eines Luftfrachters auf hoher See. Nell und Eric müssen ihre Ferien hingegen im Hauptquartier in Los Angeles verbringen. Nur Hetty geht auf Reisen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
