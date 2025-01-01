Navy CIS: L.A.
Folge 13: Der Auserwählte
42 Min.Ab 12
Als das NCIS-Team eine Attacke auf einen Polizisten untersucht, kommt es einem geplanten Terroranschlag auf die Spur: In dem Lieferwagen, den der Beamte untersuchte, finden sich Spuren von Ammoniumnitrat - ein klarer Hinweis auf ein mögliches Bombenattantat. Während sich Eric und Nell an die Fersen eines tschetschenischen Verdächtigen heften, will Callen undercover in der Terrorzelle ermitteln. Bald schwebt nicht nur er in Lebensgefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren