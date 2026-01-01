Navy CIS: L.A.
Folge 4: Die Kandidatin
41 Min.Ab 12
Clay Everhurst wird nachts auf der Straße überfahren und tödlich verletzt. Aufzeichnungen einer Verkehrskamera zeigen, dass es sich nicht um einen Unfall handelt. Der Wahlkampfhelfer arbeitete für die Politikerin Monica Tenez, die für den Senat kandidiert. Da der Mord die nationale Sicherheit betreffen könnte, beginnt das Team zu ermitteln und erfährt, dass Everhurst aussteigen wollte. Wusste er etwas über die sozial engagierte Politikerin, das seinen Enthusiasmus zerstört hat?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren