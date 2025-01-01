Navy CIS: L.A.
Folge 9: Am Ende des Regenbogens
41 Min.Ab 12
Am helllichten Tag überfallen kostümierte Männer auf offener Straße einen Goldtransporter und erbeuten Goldbarren im Wert von 70 Millionen Dollar. Wie sich herausstellt, war das Gold als Zinszahlung für einen Kredit Chinas an die USA gedacht. Bei dem Überfall kommt einer der Wachleute und einer der Gangster um. Bei seinen Ermittlungen findet das Team nach und nach alle, die mit dem Überfall zu tun hatten, exekutiert auf. Dann taucht ein Transporter mit Goldkisten auf ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
