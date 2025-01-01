Navy CIS: L.A.
Folge 11: Die scharfe Cousine
41 Min.Ab 12
Nachts bekommt Deeks einen Anruf von Jenny, einer obdachlosen Mandantin aus seiner Zeit als Pflichtverteidiger. Panisch teilt sie ihm mit, dass sie einem Autoschieberring auf der Spur ist. Während des Telefonats wird Jenny entführt und das Team beginnt zu ermitteln. Sam und Callen suchen einen alten Bekannten auf, der Autos ausschlachtet. Der willigt ein, Kensi als seine Cousine in einer Werkstatt einzuschleusen, die im Verdacht steht mit den Autoschiebern zu kooperieren.
