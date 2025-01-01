Navy CIS: L.A.
Folge 17: Sidorovs Rückkehr
41 Min.Ab 12
Die rechte Hand Sidorovs tötet den Killer Varlamov. Das gefährdet die Tarnung von Sams Ehefrau Michelle, die innerhalb der Verbrecherorganisation von Sidorov undercover ermittelt. Zu allem Überfluss muss Sams Team auch noch mit dem verhassten Snyder zusammenarbeiten. Für Sam wird es im Laufe der Ermittlung allerdings brenzlig: Er gibt sich undercover als Michelles Freund aus und wird von Sidorov in eine Falle gelockt ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
