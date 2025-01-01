Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Team Red (2)

"CBS Serien"Staffel 4Folge 19
Team Red (2)

Team Red (2)Jetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 19: Team Red (2)

42 Min.Ab 12

Callen und Sam stoßen zusammen mit dem Team Red in Idaho auf einige wichtige Hinweise im Fall des ermordeten Marines. Der Täter, den die NCIS-Leute schon länger suchen, plant offensichtlich, sich von einem gewissen Ramirez nach Mexico schleusen zu lassen. Also wird Ramirez in der Hoffnung observiert, so auch Spears zu fassen zu bekommen. Der trifft sich unterdessen mit einem mysteriösen Mann, der sich als der Waffenhändler Tommy Kraus entpuppt. Von ihm geht ungeahnte Gefahr aus.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen