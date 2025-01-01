Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gewebe und Knochen

"CBS Serien"Staffel 4Folge 12
Folge 12: Gewebe und Knochen

42 Min.Ab 12

Antonia Prietto glaubt nicht an die Todesursache, die im Totenschein ihres Mannes vermerkt ist. Als der Privatdetektiv, den sie mit Nachforschungen betraute, umgebracht wird, übernimmt der NCIS den Fall. Im Laufe der Ermittlungen offenbart sich, dass Antonias Mann posthum Gewebe und Knochen entnommen wurden - entgegen seiner Patientenverfügung. Die Rechtsmedizinerin Rose gerät unter Verdacht. Doch es ergibt sich noch eine weitere heiße Spur ...

