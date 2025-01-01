Navy CIS: L.A.
Folge 1: Codename Cherokee
42 Min.Ab 12
Nachdem Callen vor laufenden Fernsehkameras das Chamäleon, Janvier, erschossen hat, wird er festgenommen. Gerade aus der Untersuchungshaft entlassen, wartet schon der Iraner Vaziri auf ihn. Vaziri versucht in Erfahrung zu bringen, zu welchem Preis Callen bereit ist, den Namen des CIA-Spions in Teheran, Cherokee, zu verraten. Atley hat Deeks und Hetty unterdessen preisgegeben, dass er über ein Dossier verfügt, das er Janvier verkaufen wollte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
