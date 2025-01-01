Navy CIS: L.A.
Folge 15: Die menschliche Bombe
41 Min.Ab 12
Durch Zufall wird das Team auf eine längst vergessene Terroristen-Gruppe, die "Gun Barrel Party", aufmerksam. Die Ermittlungen führen den NCIS zu dem Geschichts-Dozenten Roy Hale, der historisches Interesse an der Bombenleger-Organisation zeigt und sich intensiv mit ihr beschäftigt hat. Doch irgendetwas scheint der Gelehrte zu verbergen - wie ließe sich sonst erklären, dass sein Haus in die Luft fliegt?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Copyrights:© CBS International Television
