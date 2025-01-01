Navy CIS: L.A.
Folge 6: Quinn
41 Min.Ab 12
NCIS und CIA kommen zu spät: Nachdem die russischen Schläfer-Agenten bekannt sind, stoßen sie in deren Häusern auf Tote. Der verdächtige Waffenhändler Sidorov hat sich bereits in den Besitz der versteckten Nuklearwaffen gebracht. Das Team begibt sich mit CIA-Agent Snyder, einem alten Bekannten von Sam, auf Sidorovs Spur. Snyder will jemanden namens "Quinn" in Sidorovs Organisation einschleusen - eine geheimnisvolle Person, deren Identität im Team nur Callen und Hetty kennen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
