"CBS Serien"Staffel 4Folge 6
Folge 6: Quinn

41 Min.Ab 12

NCIS und CIA kommen zu spät: Nachdem die russischen Schläfer-Agenten bekannt sind, stoßen sie in deren Häusern auf Tote. Der verdächtige Waffenhändler Sidorov hat sich bereits in den Besitz der versteckten Nuklearwaffen gebracht. Das Team begibt sich mit CIA-Agent Snyder, einem alten Bekannten von Sam, auf Sidorovs Spur. Snyder will jemanden namens "Quinn" in Sidorovs Organisation einschleusen - eine geheimnisvolle Person, deren Identität im Team nur Callen und Hetty kennen ...

