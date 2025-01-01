Navy CIS: New Orleans
Folge 23: Sturm über der Stadt
42 Min.Ab 12
Kurz bevor er von einem Attentäter ermordet wurde, sprach Baitfish Pride gegenüber von einem Sturm, der über die Stadt hereinbrechen wird. Einen ersten Hinweis auf die drohende Katastrophe liefern vier illegale Einwanderinnen: Offenbar plant die westafrikanische Terrorgruppierung "Niger Delta Renegades" einen Anschlag in den USA. Der NCIS muss nun schnellstmöglich herausfinden, was die Kriminellen geplant haben.
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
