WarnerStaffel 3Folge 14
40 Min.Ab 12

Brooke ist überglücklich: Ihre Kollektion wurde angenommen, und sie kann sie bei der diesjährigen "Rogue Vogue" vorführen. Allerdings gibt es ein Problem: Am gleichen Wochenende soll sie auch mit ihrer Cheerleadergruppe auftreten. Währenddessen ist Peyton nach dem Tod ihrer Mutter völlig am Boden zerstört - Lucas erweist sich jedoch als guter Trostspender. Das Glück von Keith und Karen scheint perfekt. Schließlich macht er ihr sogar einen Heiratsantrag ...

