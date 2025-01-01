One Tree Hill
Folge 6: Die Traumfreund-Wahl
41 Min.Ab 12
Brooke hat eine ungewöhnliche Idee: Sie organisiert eine "Traumfreund-Wahl". Dabei zieht jedes Mädchen eine Nummer und darf dann je nach Reihenfolge ihren Traumfreund wählen. Natürlich verläuft der Abend nicht ohne Schwierigkeiten: Rachel und Brooke kriegen sich gehörig in die Haare. Auch die Situation zwischen Haley und Nathan ist nach wie vor angespannt. Auf Nathans Wunsch macht Haley zwar wieder Musik, ist jedoch nicht mit dem Herzen dabei ...
