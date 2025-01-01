One Tree Hill
Folge 16: Jimmy Edwards
42 Min.Ab 16
An der Highschool ereignet sich eine Katastrophe: Der Schüler Jimmy Edwards nimmt aus Verzweiflung eines Tages eine Pistole mit in den Unterricht. Nach einem Warnschuss verschanzt er sich mit Haley, Nathan, Skills, Marcus, Abby und Rachel in einem Zimmer. Alle Versuche, ihn zur Vernunft zu bringen, scheitern. Es folgt ein weiterer Schuss, der Peyton trifft. Schließlich gelingt es Keith, auf Jimmy einzureden. Der Amoklauf fordert jedoch zwei Todesopfer ...
