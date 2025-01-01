One Tree Hill
Folge 18: Der Wochenendausflug
42 Min.Ab 12
Um etwas Abstand von dem Vorfall an der Schule zu bekommen, fahren die Freunde in ein Ferienhaus mitten im Wald. Dort will Nathan Haley ihren Ehering klauen, um ihr damit einen erneuten Heiratsantrag zu machen. Allerdings verläuft die Aktion nicht ganz nach Plan ... Endlich gelingt es auch Lucas, wieder etwas Abstand zu gewinnen. Zuhause hat Karen noch immer mit Keiths Tod zu kämpfen. Wütend sucht sie Dan auf und macht ihn für den Tod seines Bruders verantwortlich ...
