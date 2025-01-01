Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brooke, Haley und Peyton werden verhaftet, weil Brooke Klamotten geklaut hat. Privat läuft es hingegen besser für sie: Endlich scheint Bewegung in die Sache mit Lucas zu kommen, und Brooke beichtet ihm, wie sehr sie ihn liebt - er scheint die Gefühle zu erwidern. Indes kämpfen Dan und Karen noch immer verbittert um das Bürgermeisteramt. Nathan versucht gemeinsam mit Chris das Geld, das dieser verloren hat, wiederzubekommen - ausgerechnet beim Pokern!

