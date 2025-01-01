One Tree Hill
Folge 2: Die Sommerabschluss-Party
40 Min.Ab 12
Haley versucht immer noch, an Nathan ranzukommen. Dieser macht ihr jedoch klar, dass er nicht weiß, wie es mit ihnen weitergehen soll, weil er zu enttäuscht ist. Weil Haley nicht aus One Tree Hill wegwill, zieht sie kurzerhand bei Brooke ein. Indes wird Lucas immer klarer, dass er von Brooke mehr will als eine lockere Beziehung. Peyton ist kurz davor, ihrer Mutter Ellie noch eine Chance zu geben. Doch dann muss sie erfahren, dass diese sich wieder Drogen besorgt hat ...
