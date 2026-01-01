One Tree Hill
Folge 1: Brandwunden
41 Min.Ab 6
Brooke und Lucas versuchen, eine Beziehung zu führen. Allerdings wollen sie das nicht ganz so ernst angehen, sondern lockerer sehen. Indes versucht Peyton immer noch, die Begegnung mit ihrer Mutter zu verarbeiten. Leider erzählt ihr Lucas, dass Ellie wieder in der Stadt ist. Auch Haley hat es nicht leicht: Alle Versuche, an Nathan heranzukommen, blockt dieser vehement ab. Deb will zur gleichen Zeit endlich das Kapitel mit Dan abschließen und gibt ihm die Scheidungspapiere ...
