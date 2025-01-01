One Tree Hill
Folge 7: Falsche Dates
42 Min.
Die "Traumfreund-Wahl" bringt mehr Turbulenzen in das Leben der Beteiligten, als ihnen Recht ist, denn die Mädchen haben bereits die ersten Dates mit den Jungs. Lucas, den Rachel gewählt hat, hat alle Hände voll zu tun, um sie sich vom Leib zu halten. Indes hat Brooke keine Lust auf ihr Date mit Chris. Weil sie sich langweilt, trinkt sie ein paar Gläser zu viel. Als Lucas schließlich nach Hause kommt, macht er eine schreckliche Entdeckung: Brooke liegt nicht alleine im Bett ...
