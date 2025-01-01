One Tree Hill
Folge 8: Doppelte Herzschwäche
41 Min.Ab 12
Lucas steht seit der Geschichte mit Brooke und Chris völlig neben der Spur. Das ist jedoch nicht die einzige Sorge, die er hat: Das Eröffnungsspiel steht kurz bevor und Lucas hat große Bedenken wegen seiner Erkrankung. Er befindet sich natürlich nicht in Topform, was Nathan ihn auch deutlich spüren lässt. Lucas beschließt, dass er trotzdem mitmacht - das Spiel verläuft jedoch dermaßen schlecht, dass die Jungs das Eröffnungsmatch verlieren ...
Weitere Folgen in Staffel 3
