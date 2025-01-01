One Tree Hill
Folge 11: Keith' Rückkehr
40 Min.Ab 12
Keith kehrt wieder in die Stadt zurück - der Grund dafür ist Karen! Auch sie selbst scheint endlich zu begreifen, dass sie nicht mehr gegen ihre Gefühle ankämpfen soll. Doch ganz so einfach ist die Sache zwischen den beiden nicht. Indes hat Dan Nathan den Floh ins Ohr gesetzt, dass ihm Haley ein Kind anhängen will. Hingegen scheint bei Brooke und Lucas endlich wieder Ruhe einzukehren, nachdem er all ihre Briefe gelesen hat, in denen sie ihm ihr Herz ausschüttet ...
