One Tree Hill
Folge 5: Wahnsinn um Mitternacht
41 Min.Ab 12
Coach Whitey hat Nathan als neuen Captain der Mannschaft aufgestellt. Allerdings ist die Stimmung zwischen Lucas und Nathan sehr angespannt. In der Umkleidekabine provozieren sich die Halbbrüder dermaßen, dass sie prügelnd auf das Feld hinauslaufen. Indes ist Dan felsenfest davon überzeugt, dass er das Rennen um das Amt des Bürgermeisters gewinnen wird. Doch dann lässt sich überraschend Karen als Gegenkandidatin aufstellen ...
